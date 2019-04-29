Gaziantep'te PKK operasyonunda 21 gözaltı
|29 Nisan 2019 18:55
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat, Özel Harekat şubeleri ile bomba imha ekiplerinin katılımıyla kent merkezinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik İHA destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kentte terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan, nevruz kutlamalarında terör örgütü ve örgütün elebaşı lehine slogan atarak müzahir kitleyi provoke edici, terör örgütüne katılımı özendirici propaganda yapan, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait 137 fişek ile çok sayıda terör örgütü PKK/KCK içerikli yasak yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.
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