Bakan Gül'den personele teşekkür belgesi

Emekli olan, hizmette 25 yılı dolduran ve göreve yeni başlayan bazı bakanlık çalışanlarını makamında kabul eden Bakan Gül, personelleri tebrik ederek, "Emeğiniz ve hakkınız büyük. Size teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Gül imzasıyla taşra teşkilatlarından emekli olanlara da teşekkür plaketleri görev yaptıkları birimlere gönderildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde 2019 yılında bin 93 personel emekliye ayrıldı, 12 bin 495 personel hizmette 25 yılını doldurdu. 9 bin 487 personel de göreve yeni başladı.