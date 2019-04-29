1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te şüpheli ölüm

Gaziantep'te boş arazide Suriye uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.
 29 Nisan 2019 19:09
Yazdır
Gaziantep'te şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi İpek Yolu yakınlarında boş arazide yerde yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Suriye uyruklu 3 çocuk babası Mustafa Mustafa'ya (55) ait olduğunu belirledi.

Durumu öğrenen Mustafa'nın yakınları olay yerine geldi.

Ceset, otopsi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mustafa'nın yaklaşık 6 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiği, bir ayakkabı atölyesinde çalıştığı, kalp ve astım rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkent'te korkutan trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı
29 Nisan 2019 22:41		 Lise öğrencilerinin içinde bulunduğu araç takla attı: 1 ölü
29 Nisan 2019 22:30
Elazığ'da ele geçirildi! Tam 900 kilo...
29 Nisan 2019 20:34		 İkiye ayrılan otomobilinden sağ çıktı
29 Nisan 2019 20:22
Kanlar içinde kaldı! Polis şimdi her yerde o ağabeyi arıyor
29 Nisan 2019 20:18		 Paraşüt pilotunun feci ölümü
29 Nisan 2019 20:14
Karısını çok sevdiği için öldürmüş!
29 Nisan 2019 20:11		 Meslektaşı profesöre dehşeti yaşattı!
29 Nisan 2019 20:06
Mantar toplamaya gitti, ölü bulundu
29 Nisan 2019 19:47		 3 gün sonra Şura'dan kahreden haber
29 Nisan 2019 19:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Kazandığı mahkeme kararları uygulanmayan öğretmene 6 bin lira tazminat ödenecek
30 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
120 TL ve üzeri sepette %25 indirim
MEB'den yeni genelge
Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik
Sınıra bordo bereli ve ZPT takviyesi
Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
voltaire 2
farklı düşüncelere saygı duymak 1
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 12
Türk Bayrağı 5
sıkılmaktan sıkılmak 1
uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 5
ümit karan'a hapis cezası verilmesi 4
ibadetin madde bağımlılığı gibi olması 5
kırmızı 2
geleceğin meslekleri 2
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Pesoneli Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam