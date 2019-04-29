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Otomobil seyyar satıcılara çarptı: Ölü ve yaralılar var
Çorum'da çarpışan iki otomobilden biri savrularak kaldırımdaki seyyar satıcılara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|29 Nisan 2019 19:12
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Farabi Caddesi'nde Hüseyin D'nin kullandığı 05 KE 394 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 06 AU 0027 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan E.G. yönetimindeki otomobil kaldırımdaki seyyar satıcılar Mustafa Bozok ile Ahmet Davulcu'ya çarptı.
Bozok olay yerinde hayatını kaybetti, Davulcu ile sürücü Hüseyin D. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü E.G. gözaltına alındı.
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