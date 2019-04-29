75 yıldır üretiyor, 85 yaşında mesleğine devam ediyor
|29 Nisan 2019 19:15
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Çalışmanın yaşı olnadığını dile getiren Baddal, ''Babam ve babamın babası da arıcılık yaparak dünyadan geçti. Benim kovanlarımın bir çoğu bir asırlık. Aklım ereli bal üretir arıcılık yaparım. 45 kovanım var şuan. Üretmeye devam ediyorum. 5 çocuğumu bu işi yaparak büyüttüm. Koyun üretimi de yaptım. Ama arıcılık yapmaktan asla vazgeçmedim. Evlatlarımın kimi İmam oldu kimi asker oldu. Çok şükür halime. Çalışan insan asla aç kalmaz. Çok zengin olmadım ama açta kalmadım. 87 yaşındayım. Ayaklarımda biraz rahatsızlık var. Lakin elimde baston ile pazar yerinde tezgahımı açar satışımı yaparım. Helal ekmekle büyüttü bizi babamız. Hep ürettiğimizi yada hayvancılıkta yetiştirdiğimizi satarak bu günlere geldik. Bu bölgenin toprakları arcılık için ve hayvancılık için çok güzeldir. Biz 3 nesil bunu gördük, bunu uyguladık ve kimseye muhtaç olmadan bu güne geldik. Rabbim'den dileğim olan hac vazifesini de arıcılıktan kazandığım para ile huzur içinde yerine getirdim. Şimdiki gençlere akıl sır erdiremiyorum. İş yapmaktan kaçar olmuşlar. Toprağa değmeyen el parayı hesaplı harcayamaz. Tutumlu olmasını bilemez. 87 yaşında olsam da ben arıcılık mesleğine devam edeceğim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin'' diye konuştu.
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