Kim demiş 'kadından kahveci olmaz' diye

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Ayten Ceylan, babası ile birlikte tarlada çalışırken, erkek kardeşinin önerisiyle kendilerine ait mekanda kahvehane işletmeye başladı. Genellikle erkeklerin yaptığı kahveciliğe el atan Ceylan, 6 yılda hem 'kadından kahveci mi olur' anlayışını yıktı hem de kadınları kahvehaneye çekmeyi başardı. Artık kahvehaneye bir kadın eli değdiği için özellikle civardaki iş yerlerinde çalışan kadınların öğle saatlerini kahvehanede geçirmelerini sağlayan Ceylan'ın, aralarında doktorların, memurların da bulunduğu çok sayıda erkek müdavimi de var.

"İyi ki bu işi yapıyorum. Zevkle ve severek yapıyorum"

Kadınların her işi yapabileceklerine örnek olan Ayten Ceylan, kahveciliğe başlamasını ve geçen süreci İHA muhabirine anlattı. Yaklaşık 6 yıl önce erkek kardeşi Ali Ceylan'ın, başka bir işte çalışırken işinden ayrıldığını belirten Ceylan, o dönemde kendisinin de babasıyla birlikte tarlada çalıştığını söyledi. Kardeşinin, kendilerine ait Mezitli'deki mekanda kahvehane işletme fikrini dile getirdiğini ve 'Yapar mısın?' diye sorduğunu ifade eden Ceylan, "Ben de 'yaparım' dedim ve birlikte kahvehane işletmeye karar verdik. 6 yıldan bu yana da kardeşimle birlikte işletmeye başladık. Bekar da olduğum için sorun olmadı. İşimi seviyorum. İyi ki de açtık, iyi ki de bu işi yapıyorum. Zevkle ve severek yapıyorum" dedi.

"Her gelen çok sevdi. Artık her kesimden kadın geliyor kahveye"

Etrafından şu ana kadar hiçbir kötü tepki almadığını dile getiren Ceylan, aksine işini temiz ve titiz yaptığı için kısa sürede övgüler almaya başladığını ve her geçen gün kadın-erkek müdavimlerinin arttığını vurguladı. Ceylan, "Her gelen de çok sevdi, 'iyi ki bir kadın işletiyor' dedi. Temiz bardaklarımız oluyor, çayımız çok güzel oluyor. Kendimizi övmeyelim ama çevredekiler de öyle söylüyor" diye konuştu.

Kahvehanede bir kadının çalışmasının kadın müşterileri de çektiğini vurgulayan Ceylan, her geçen gün kadın müdavimlerinin arttığını dile getirerek, "Ben işe başladıktan sonra kadınlar da kahveye gelmeye başladı. Her kesimden kadın geliyor artık kahveye. Memur ve işçi kadınlar geliyor, ev hanımları geliyor. Sürekli kadın müşterilerim var. 'İyi ki açtınız ki geliyoruz' diyorlar. Kahvehane deyince insanın aklına erkekler geliyor ama artık kadınlar da kahvehaneye gelebiliyorlar. İyi ki bu işi yapmışım ve sonuna kadar devam etmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erkeklerden de hiç olumsuz tepki almadığını belirten Ceylan, "Erkeklerden, 'İyi ki geldiniz. Mutfağınız temiz, bardaklarınız ışıl ışıl, çayınız çok güzel' gibi tepkiler aldım. Bu da beni çok memnun etti. Ben olduğum için mesela sağlık ocağındaki doktorlar müdavimi oldular kahvehanenin, her gün geliyorlar, çayımı, kahvemi içiyorlar. Hemşireler ve kadın memurlar da sürekli müşterimiz oldular" şeklinde konuştu.

"Kadın her işi yapabilir"

Kadın olarak alışılmışın dışında, genellikle erkeklerin yaptığı bir işi yaptığını vurgulayan Ceylan, şunları söyledi: "Bence her kadın her işi yapsın. Kahvede de çalışsın, bahçede de çalışsın. Kadın her işi yapabilir. Zaten ayakta duranlar kadın. Her erkeğin arkasında bir kadın vardır mutlaka. Ailem de severek kabul etti zaten. Kardeşimle birlikte yaptığımız için desteklediler. Ama kardeşim olmasa da yabancı bir yerde de çalışırım. Burası kapanırsa ya da kardeşim başka bir işe girerse kendime güvenirim ve yine böyle bir iş yaparım."

Bir kadın olarak kahvehanede çalışmanın zorluklarını da anlatan Ceylan, bu işi ilk kez yaptığı için ilk başladığında biraz zorlandığını kaydederek, "Ancak daha sonra alıştım. Kolay bir işmiş. Ocak başında halen ben devam ediyorum. Haftanın 6 günü buradayım. Sabah saat 10.00'da geliyorum, akşam 20.30'da evime gidiyorum. Artık hiç zorlanmıyorum" dedi.

Ayten Ceylan'ın kardeşi Ali Ceylan da "Ablam ocağa bakıyor, ben de müşterilere bakıyorum. Ablamla birlikte açmak için bu yola başvurdum. Bir aile işletmesi olmasını istedik. Zaten ortam da bir aile ortamı. 'Kahvecilik erkek işidir' derler. İlk başlarda özellikle kadınların tepkisiyle karşılaştık ama zamanla bu tepkiyi veren kadınlar da kahvenin müdavimi oldular. Artık onlar da geliyor; tepki iyi ve güzel" diye konuştu.

"Kendimizi çok rahat ve huzurlu hissediyoruz"

Kahvehaneye gelen kadın müşteriler ise ilk kez bir kadın kahveciyle karşılaştıklarını ve çok memnun olduklarını belirterek, "Bir renk geldi. Candan, samimi. Kendimizi çok rahat ve huzurlu hissediyoruz. Daha nezih bir ortam var. Gönül rahatlığıyla gelebiliyoruz. Aynı zamanda arkadaşımıza da destek oluyoruz. Her işi yapabileceğimizi gösteriyoruz. Bir kadın her işi yapabilir. İstedikten sonra kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Buraya gelen erkekler de çok memnun. Keşke sayıları çoğalsa, kadınlar her yerde olsa" ifadelerini kullandılar.

Erkek müşteriler ise kahvehanede bir kadının çalışıyor olmasından çok memnun olduklarını dile getirerek, Ayten Ceylan'ın bu kadar yoğun erkeklerin bulunduğu bir ortamda çalışmasının çok güzel olduğunu, hizmetini en iyi şekilde yaptığını söylediler.