Mersinli balıkçıların ağına köpek balığı takıldı
|29 Nisan 2019 19:24
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Mersinli balıkçılar, Akdeniz'in 12 mil açığında 'pamuk' cinsi köpek balığı yakaladı. Oğuzbey adlı tekneyle yakalanarak Mersin Balık Pazarına getirilen köpek balığı, balık pazarına gelen vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.
Bu sezon Mersin'de yakalanan 6. köpek balığı oldu
Yakalanan 'pamuk' cinsi köpek balığının yaklaşık 100 kilo ve 1.5 metre uzunluğunda olduğunu ifade eden Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat, mevsim dolayısıyla Akdeniz'de her geçen gün köpek balığı sayısının arttığına işaret etti. Bu sezon 6. köpek balığını yakaladıklarını aktaran Polat, "Bu balığın eti beyazdır ve çok keskin dişlere sahiptir. Burun kısmı ise adeta sensör özelliğini taşıyor. Sıcaklığı, iklim değişikliğini çok iyi algılar. Etinin kanser hastalarına iyi geldiği yönünde bir inanış vardır. Bu yüzden bu balığı kanser hastalarına ücretsiz dağıtacağız" dedi.
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