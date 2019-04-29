Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Mantar toplamaya gitti, ölü bulundu
Konya'da mantar toplamaya giden Ali Öksüz (69), arazide ölü bulundu. Öksüz'ün ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
|29 Nisan 2019 19:47
|Yazdır
Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. Eniştesi Mehmet Ali Doğruer ile birlikte mantar toplamaya giden Ali Öksüz, bir ara gözden kayboldu. Doğruer, Öksüz'ü yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Öksüz'ün öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Öksüz'ün cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Öksüz'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Başkent'te korkutan trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı
29 Nisan 2019 22:41
|Lise öğrencilerinin içinde bulunduğu araç takla attı: 1 ölü
29 Nisan 2019 22:30
|Elazığ'da ele geçirildi! Tam 900 kilo...
29 Nisan 2019 20:34
|İkiye ayrılan otomobilinden sağ çıktı
29 Nisan 2019 20:22
|Kanlar içinde kaldı! Polis şimdi her yerde o ağabeyi arıyor
29 Nisan 2019 20:18
|Paraşüt pilotunun feci ölümü
29 Nisan 2019 20:14
|Karısını çok sevdiği için öldürmüş!
29 Nisan 2019 20:11
|Meslektaşı profesöre dehşeti yaşattı!
29 Nisan 2019 20:06
|3 gün sonra Şura'dan kahreden haber
29 Nisan 2019 19:39
|Kızkardeşlerin acı sonu
29 Nisan 2019 19:31