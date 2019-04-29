Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.
|29 Nisan 2019 19:50
|Yazdır
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü dönümünde kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sınıra bordo bereli ve ZPT takviyesi
30 Nisan 2019 02:21
|Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik
30 Nisan 2019 00:26
|30 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2019 00:03
|İşkenceci cezaevi müdürünü tabutu başında protesto ettiler
29 Nisan 2019 22:08
|Memur-Sen'den çalışma hayatı ve terör raporu
29 Nisan 2019 21:44
|MHP'li Akçay: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz
29 Nisan 2019 21:06
|İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı
29 Nisan 2019 21:00
|SGK Denizli İl Müdürü görevden alındı
29 Nisan 2019 20:57
|'Avukatlara şiddet savunma hakkına kasteden suçtur'
29 Nisan 2019 20:46
|İyi Parti'den Çamlıca camisine övgü
29 Nisan 2019 20:25