Bitcoin 5,300 doların üzerinde
|29 Nisan 2019 19:57
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Toplam 2,140 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.31 artışla 5,304 dolara yükseldi ve 93 milyar 757 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.6'sını oluşturdu.
En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.29, yüzde 3.83, yüzde 2.25, yüzde 0.90, yüzde 0.93 ve yüzde 1.86 ile sırasıyla Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Binance Coin, Stellar ve Cardano değer kaybederken, en yüksek hacimli 100 birimden de 66'sı geriledi ve piyasadaki düşüşe yüzde 7.85 ile Aurora öncülük etti.
Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 171 milyar 708 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 39 milyar 214 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):
1.Bitcoin yüzde 0.31
3.Ripple yüzde 0.42
5.EOS yüzde 0.02
8.Tether yüzde 0.29 yükselirken
2.Ethereum yüzde 0.29
4.Bitcoin Cash yüzde 3.83
6.Litecoin yüzde 2.25
7.Binance Coin yüzde 0.90
9.Stellar yüzde 0.93
10.Cardano yüzde 1.86 düştü.
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