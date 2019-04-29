Meslektaşı profesöre dehşeti yaşattı!
|29 Nisan 2019 20:06
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Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Feryal Gün, 20 Şubat'ta hastanede poliklinik sorumlusuydu. Olay günü Gün'ü arayan başka bir öğretim görevlisi, Prof. Dr. Hüseyin Ö.'nün poliklinik sorumlusu olduğunu görev listesinde yanlışlık yapıldığını ifade etti.
Bunun üzerine ana bilim dalı başkanı Erbuğ Keskin'in odasına giden Gün, koridorda Ö. ile karşılaştı. İkili arasında poliklinik sorumlusu olma nedeni ile başlayan tartışma Keskin'in odasında arbedeye dönüştü. İddiaya göre Hüseyin Ö., Feryal Gün'ü tekmeleyip, tokat atarak darp etti. Adli Tıp'a başvuran Gün, sağlığının ve algılama yeteneğinin giderilemeyecek şekilde bozulduğuna dair rapor aldı.
YÖK soruşturma başlatırken, Gün savcılığa başvurarak Ö.'nün mobbingi ve psikolojik harbi nedeni ile zor günler geçirdiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Ö. iddiaları raddetti. 4 yıla kadar hapsi istenen Hüseyin Ö. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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