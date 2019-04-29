'Bu ellerle mi doktor olacağım!'

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan ve intern olarak görev yapan 23 yaşındaki doktor adayı Ayşegül Kaya, doğuştan her iki böbreğindeki rahatsızlık nedeniyle mesane sorunu yaşıyordu. Küçük yaşlardan itibaren sürekli kontrol altında tutulan Ayşegül Kaya, 6 ayda bir tetkik ve tedavilerini sürdürürken eğitim ve öğretim hayatını da ihmal etmedi.

ÇARESİZLİK İÇİNE GİRDİ

Sürekli tedavi gördüğü doktorunun emekli olması sonucunda yaşadığı rahatsızlıklar da artan Kaya çaresizlik içine girdi. Sağlık sorunları nedeniyle de kendisi gibi hasta olan insanların hayatını kurtarmak için doktorluk mesleğini seçen Kaya'nın hayatı geçirdiği son ameliyatla kabusa döndü. Bir arkadaşının tavsiyesi ile Ege Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Ş.'ye başvuran Kaya'ya, Adnan Ş. koordinesinde yapılan ameliyatla mesane pili takıldı. Ameliyat sonrasında kalp yetmezliği, tansiyon, şeker, el ve ayak titremesi gibi sorunlarla karşılaşan Kaya, idrar ihtiyacını ise sonda takmadan gideremez oldu.

Böbreklerini tamamen kaybeden talihsiz kız yaşadığı acıları böyle anlattı. 2018 yılının Nisan ayına kadar hastalığının kontrol altında olduğunu ve 6 ayda bir muayene olduğunu belirten Kaya, mesane pili ameliyatı sonrası yeni sağlık sorunlarıyla karşılaştığını ve hastanede yatarken bir kanser hastası gibi kilo kaybına uğradığını söyledi. Kaya, "Hastaneye yatarken 78 kiloydum ve 66 kiloyla hastaneden çıktım. Adeta bir kanser hastası gibi sebepsizce kilo kaybı yaşadım. Hastaneden çıktıktan iki hafta sonra da ciddi tansiyon yükselmeleri ve bulanık görme rahatsızlıklarım başladı. Acilen başka bir hastanede yaptırdığım testler sonucunda böbreklerimden dolayı tansiyon ve şeker hastası olduğum ortaya çıktı. Daha birçok sağlık sorunlarıyla şu anda mücadele ediyorum. Hem ruhen hem de bedenen kötü durumdayım" dedi.

'TİTREYEN ELLERİMLE CERRAH MI OLACAĞIM'

Maddi ve manevi açıdan çok yıprandığını ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle mesleğini de kaybetmekten korktuğunu söyleyen Kaya, "Benim hayalim plastik cerrahı olmaktı. Ama bu titreyen ellerimle ve hasta halimle nasıl olacak bilmiyorum. Kaybettiğim sağlığım dışında yaşadığım maddi kayıpları ve harcadığım zamanı da anlatamam. Şu anda tek isteğim eski halime dönebilmek. Mağduriyetimin giderilmesi ve eski sağlığıma kavuşmak için sonuna kadar mücadele vereceğim. Umarım hak yerini bulur" diye konuştu.