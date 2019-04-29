Karısını çok sevdiği için öldürmüş!

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Muğla Fethiye Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak'ta meydana geldi. Eve alkollü geldiği öğrenilen turizm firmasında servis şoförü Birol Ünlü ile 3 çocuğunun annesi ev kadını eşi Gamze Ünlü (31) arasında tartışma çıktı. Birol Ünlü (37), evde bulunan ve ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşini başından vurdu. Olayın ardından 112 Acil Yardım Merkezi'ni arayan Birol Ünlü, eşini vurduğu ihbarında bulundu.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gamze Ünlü'nün öldüğü belirlendi. Koca Ünlü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Gamze Ünlü'nün cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evde yapılan aramada tabancanın yanısıra 6 pompalı tüfek ile fişekler bulundu.

Gamze Ünlü'nün cesedi otopsi işlemleri tamamlanınca, yakınlarına teslim edildi. Gamze Ünlü, dün ikindide, Hisar Camii'nde kılınan namaz sonrası Hisar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gamze Ünlü'nün babası Üzeyir Köle ve annesi Rukiye Köle, ayakta durmakta güçlük çekti.

Köle çifti, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Ünlü çiftinin 3, 10 ve 13 yaşlarındaki çocuklarının dayıları Mahmut Köle'nin yanlarında kaldığı öğrenildi. Gece rahatsızlanan Gamze Ünlü'nün anne ve babasının ambulansla kaldırıldıkları Fethiye Esnaf Hastanesi'nde gözlem altında tutulduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Birol Ünlü ise tutuklandı. Birol Ünlü'nün jandarmadaki ifadesinde, eşini çok sevdiğini, kıskançlık yüzünden öfkesinin kurbanı olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.