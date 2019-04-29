Karısını çok sevdiği için öldürmüş!
|29 Nisan 2019 20:11
|Yazdır
Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Muğla Fethiye Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak'ta meydana geldi. Eve alkollü geldiği öğrenilen turizm firmasında servis şoförü Birol Ünlü ile 3 çocuğunun annesi ev kadını eşi Gamze Ünlü (31) arasında tartışma çıktı. Birol Ünlü (37), evde bulunan ve ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşini başından vurdu. Olayın ardından 112 Acil Yardım Merkezi'ni arayan Birol Ünlü, eşini vurduğu ihbarında bulundu.
Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gamze Ünlü'nün öldüğü belirlendi. Koca Ünlü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Gamze Ünlü'nün cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evde yapılan aramada tabancanın yanısıra 6 pompalı tüfek ile fişekler bulundu.
Gamze Ünlü'nün cesedi otopsi işlemleri tamamlanınca, yakınlarına teslim edildi. Gamze Ünlü, dün ikindide, Hisar Camii'nde kılınan namaz sonrası Hisar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gamze Ünlü'nün babası Üzeyir Köle ve annesi Rukiye Köle, ayakta durmakta güçlük çekti.
Köle çifti, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Ünlü çiftinin 3, 10 ve 13 yaşlarındaki çocuklarının dayıları Mahmut Köle'nin yanlarında kaldığı öğrenildi. Gece rahatsızlanan Gamze Ünlü'nün anne ve babasının ambulansla kaldırıldıkları Fethiye Esnaf Hastanesi'nde gözlem altında tutulduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Birol Ünlü ise tutuklandı. Birol Ünlü'nün jandarmadaki ifadesinde, eşini çok sevdiğini, kıskançlık yüzünden öfkesinin kurbanı olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başkent'te korkutan trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı
29 Nisan 2019 22:41
|Lise öğrencilerinin içinde bulunduğu araç takla attı: 1 ölü
29 Nisan 2019 22:30
|Elazığ'da ele geçirildi! Tam 900 kilo...
29 Nisan 2019 20:34
|İkiye ayrılan otomobilinden sağ çıktı
29 Nisan 2019 20:22
|Kanlar içinde kaldı! Polis şimdi her yerde o ağabeyi arıyor
29 Nisan 2019 20:18
|Paraşüt pilotunun feci ölümü
29 Nisan 2019 20:14
|Meslektaşı profesöre dehşeti yaşattı!
29 Nisan 2019 20:06
|Mantar toplamaya gitti, ölü bulundu
29 Nisan 2019 19:47
|3 gün sonra Şura'dan kahreden haber
29 Nisan 2019 19:39
|Kızkardeşlerin acı sonu
29 Nisan 2019 19:31