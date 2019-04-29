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Kanlar içinde kaldı! Polis şimdi her yerde o ağabeyi arıyor
Karaman'da alacak - verecek yüzünden kavga eden Sami D. (44), kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan kardeşi İbrahim D.'yi (39) göğsünden bıçakladı.
|29 Nisan 2019 20:18
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Olay, saat 18.00 sıralarında Cedit Mahallesi 266 Sokakta meydana geldi. Sami D., kardeşi İbrahim D. ile aralarında alacak-verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan Sami D., kardeşini göğsünden bıçakladı. İbrahim D., kanlar içinde yere yığıldı, Sami D. de bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Yaralı İbrahim D., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Sami D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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