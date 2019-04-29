İyi Parti'den Çamlıca camisine övgü
İYİ Parti Gurup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından Çamlıca Camisi ile ilgili paylaşım yaptı.
|29 Nisan 2019 20:25
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Türkkan paylaşımında
''Çamlıca Camii, bugün yeterli cemaati olmayabilir. Ancak, sonraki kuşaklara da miras bırakacağımız güzel bir mabeddir. Yapanlardan Allah razı olsun.''ifadelerini kullandı.
KARAMOLLAOĞLU ELEŞTİRMİŞTİ
31 Mart seçimlerinde yaptıkları ittifakın bir diğer ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun aksine, Türkkan cami ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Karamollaoğlu
"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim."şeklinde skandal ifadelerini kullanmıştı.
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