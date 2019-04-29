Nisan yağmuru hazırlıksız yakaladı
Şanlıurfa'da sıcak havada tişörtle gezen vatandaşlar, Nisan yağmuruna hazırlıksız yakalanınca ıslanmaktan kurtulamadı
|29 Nisan 2019 20:41
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Şanlıurfa için yaptığı yağış uyarısı sonrası akşam saatlerine doğru il merkezinde vatandaşlar yer yer etkili olan yağmura yakalandı.
HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR
Vatandaşlar, hazırlıksız yakalandıkları yağmurdan korunmak için pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı.
Sokağa hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yağmur altında yürümeye devam etti.
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