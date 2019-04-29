'Avukatlara şiddet savunma hakkına kasteden suçtur'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aksaray Barosu'na kayıtlı avukat İbrahim Ergin'in silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayı şiddetle kınadı.
|29 Nisan 2019 20:46
|Yazdır
Aksaray'da avukatlık yapan İbrahim Ergin'in bürosunda silahla vurularak öldürülmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Gül, şunları kaydetti:
"Meslektaşımız İbrahim Ergin'e yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Avukatlar, adalet mekanizmasının ayrılmaz bir parçası ve herkes için hak arama mercileridir. Avukatlarımıza yönelen şiddet aynı zamanda savunma hakkına kasteden bir suçtur. Bir daha böyle hadiseler yaşanmamasını temenni eder, menfur saldırıda hayatını kaybeden meslektaşımız İbrahim Ergin'e Allah'tan rahmet, yakınları, Aksaray Barosu ve tüm hukuk camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sınıra bordo bereli ve ZPT takviyesi
30 Nisan 2019 02:21
|Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik
30 Nisan 2019 00:26
|30 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2019 00:03
|İşkenceci cezaevi müdürünü tabutu başında protesto ettiler
29 Nisan 2019 22:08
|Memur-Sen'den çalışma hayatı ve terör raporu
29 Nisan 2019 21:44
|MHP'li Akçay: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz
29 Nisan 2019 21:06
|İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı
29 Nisan 2019 21:00
|SGK Denizli İl Müdürü görevden alındı
29 Nisan 2019 20:57
|İyi Parti'den Çamlıca camisine övgü
29 Nisan 2019 20:25
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı
29 Nisan 2019 19:50