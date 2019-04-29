SGK Denizli İl Müdürü görevden alındı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin'in görevden alındı.
|29 Nisan 2019 20:57
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Denizli SGK İl Müdürlüğü görevini sürdüren Abdullah Mersin bakanlık kararnamesi ile görevden alındı. Yerine ise Sinop İl Müdür yardımcısı Mehmet Baltalı atandı. Mersin bu konuda açıklama yapmazken idari yargı sürecini değerlendireceği bilgisi alındı.
2017 YILINDA DA HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
2017 yılında SGK Denizli il müdürü Abdullah Mersin'in eşini geriye dönük dilekçe ile eşinin doğum ve yurt dışı 2.tip emekliliğe esas borçlanma ile düşük göstermek istediği buna nazaran devleti yaklaşık olarak 10 bin liranın üstünde zarara uğrattığı iddia edilmişti.
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