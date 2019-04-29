Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
|29 Nisan 2019 21:03
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