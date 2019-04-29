1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

81 ilin ilçelerini, valilerini, telefon ve plaka kodlarını hafızasında tutuyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ünver, Türkiye'de 81 ilin 922 ilçesini, valilerin isimlerini, telefon ve plaka kodlarını hafızasında tutuyor.
 29 Nisan 2019 21:09
Yazdır
81 ilin ilçelerini, valilerini, telefon ve plaka kodlarını hafızasında tutuyor

Mehmet Ünver, Türkiye'de 81 ilin 922 ilçesini, valilerin isimlerini, telefon ve plaka kodlarını hafızasında tutuyor.

Bir ay gibi kısa bir sürede Türkiye'de 81 il ve ilçelerini, il telefon ve plaka numaralarını, görev yapan valilerini ezberleyen Akdağmadeni İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ünver yeni hedefinin dünya ülkelerinin başkentlerini ve para birimlerini ezberlemek olduğunu söyledi. Şimdiden çalışmalara başlayan Ünver, hafızasının bu kadar güçlü olmasını ise kitap okumaya borçlu olduğunu dile getirdi.

Hafızasının güçlü olmasını çok kitap okumaya ve araştırmaya bağlı olduğunu belirten Ünver, "Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde halk kütüphanesi müdürü olarak görev yapıyorum. Türkiye'deki 81 ilin 922 ilçesini ezbere biliyorum. 81 ilin valilerinin isimlerini biliyorum. İllerin bütün telefon ve trafik kodlarını biliyorum. Bunları bir ay gibi kısa bir süre içerisinde ezberledim" dedi.

İkinci hedefinin dünya ülkelerinin başkenti ve para birimi olduğunu da vurgulayan Ünver, "Şimdi dünyadaki tüm başkentleri ve para birimlerini ezberlemeyi düşünüyorum. Çalışmaya başladım. Hemen hemen dünyadaki 197 ülkenin 100'e yakınının başkentlerini ve para birimlerini biliyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
30 Nisan 2019 02:37		 Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti
29 Nisan 2019 23:50
Tek koluyla sanatsal pastalar yaptı, ödülleri kaptı
29 Nisan 2019 23:37		 Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği
29 Nisan 2019 23:05
Otomobil tırın önünde 300 metre sürüklendi
29 Nisan 2019 23:00		 Evinde kalp krizi geçiren doktor Bursa'da toprağa verildi
29 Nisan 2019 22:37
Kayıp Buse için dere yatağının kuruması beklenecek
29 Nisan 2019 22:34		 13 yaşındaki çocuğun organları 5 kişiye umut oldu
29 Nisan 2019 22:23
Komiser hem olaylara koşuyor hem de ailelerin yardımına
29 Nisan 2019 22:19		 Köpeği yaralayıp çöpe attı, 'Tavuklarıma saldırdı' dedi
29 Nisan 2019 22:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Kazandığı mahkeme kararları uygulanmayan öğretmene 6 bin lira tazminat ödenecek
30 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
120 TL ve üzeri sepette %25 indirim
MEB'den yeni genelge
Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik
Sınıra bordo bereli ve ZPT takviyesi
Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı 2
AÖF Sınav 1
farklı düşüncelere saygı duymak 1
asosyal arkadaş 3
Tuncay gürel 1
tripod 2
kendine haritadan yer beğen 3
teknoloji esiri olmak 2
gazete 2
insanüstü bir hayvanlık 1
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Pesoneli Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam