1 milyon TL'nin üzerinde devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Merkeze bağlı Tabanlı köyünde yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Sertaç Güler, TKDK Muş İl Koordinatörlüğünden aldığı 1 milyon 216 bin hibe desteğiyle 2 bin 600 metrekare alan üzerinde 98 büyükbaş kapasiteli çiftlik kurdu. Tesiste incelemelerde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, IPARD II birinci çağrı kapsamında projeye 1 milyon 216 bin civarında hibe desteği verdiklerini söyledi. Program gereği destek verdikleri projelerin uygun harcama tutarlarının tümünün KDV'den muaf tutulduğunu aktaran Turan, "İşletmecimiz kurduğu çiftliği çok güzel ve bölgedeki modern tesislerinden biridir. Bu işletmemizde şu anda tam kapasite ile 98 damızlık büyükbaş hayvan mevcuttur. Halen devam etmekte olan programımıza besi ve süt sığırcılığı çiftliklerin kurulmasıyla ilgili proje fikri olanlar, aynı zamanda soğuk hava deposu, kaz kümes hayvancılığı, hindi gibi bütün başlıklar altında proje hazırlayıp sunabilmektedirler. Zaten proje hazırlığında olan birçok yatırımcımız da projelerini bitirmiş, kısa sürede kurumumuza sunacaklardır" dedi.

IPARD II kapsamında proje sunan işletme sahibi Sertaç Güler de, proje kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle 98 kapasiteli modern bir damızlık çiftliği kurduklarını belirterek, "Bir kısım hayvanlarımızı Ramazan ayında kesime göndereceğiz, bir kısmı da kurbanlık için besiye almışız. Devlet desteği olmadan bu işletmeyi kurma şansımız yoktu. Aldığımız destekle 2 bin 600 metrekare kapalı alanda bina olmak üzere yem deposu, makine ekipman deposu, güneş panelleri, jeneratör ve yem karma makinesi gibi birçok ekipman kurduk" diye konuştu.