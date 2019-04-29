Çiftçilerin yüzü bu baraj sayesinde gülüyor
Bursa'nın Büyükorhan ilçesine yapılan Aktaş barajıyla çiftçinin yüzü gülüyor.
|29 Nisan 2019 21:24
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Barajın Aktaş köyüne ait bin 110 dekarlık arazinin sulanmasını sağladığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Aktaş barajının temelden yüksekliği 38 metre olup 453 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Proje sahasında bölgenin ekonomik potansiyelini hayvancılık, tarım ve tarım ürünlerine dayalı faaliyetler teşkil ediyor. Projenin tamamlanmasıyla 2019 yılı fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 380 bin TL gelir artışı sağlandı" dedi.
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