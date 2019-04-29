Pide fırınında mide bulandıran görüntü
Adıyaman'da, bir pide fırınında vatandaşlar tarafından görüntülenen fareler mide bulandırdı.
|29 Nisan 2019 21:27
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Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde bulunan bir pide fırınında sürekli fareler gören vatandaşlar akşam saatlerinde fırının dış kısmından fırının içerisini görüntüledi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına fırın içerisinde bulunan farelerin cirit attığı görüntülendi. Fırın içerisindeki ekmek yapım yerlerinde dolanan ve tezgahta bırakılan unların içerisinde gezen fareler mide bulandırdı.
İnsan sağlığının ne kadar hiçe sayıldığını ortaya çıkaran görüntüler sonrasında vatandaşlar yetkilerden konuyla ilgili işlemlerin yapılmasını istedi.
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