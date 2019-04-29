Giresun'da sıradışı bir yer: Gelin Kayası
Giresun'da sıradışı duruşu ile dikkat çeken ve halk dilinde 'gelin kayası' olarak bilinen kayanın hikayesini Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.
|29 Nisan 2019 21:30
|Yazdır
Giresun'a gelen yerli ve yabancı turistlerinde fotoğraf çektirmek için uğrak yeri haline gelen 'gelin kayası' hakkında birçok rivayet söyleniyor.
Bu rivayetlerden en dikkat çekenini ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.
DKMP tarafından paylaşılan hikaye ise şöyle:
"Güzeller güzeli genç bir kız evlenmek istemediği ve sevmediği bir erkek ile mecburen evlenmek durumunda kaldığında ve bu duruma itiraz edemediğinde içtenlikle bir dua etmiş. Düğün günü geldiğinde gelin alayı ile yola çıkan güzel gelin, at üzerindeyken evlenmek istemediği erkeğe gitmek yerine 'taş olup, donup kalmayı' diler. Dileği de oracıkta gerçekleşir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
30 Nisan 2019 02:37
|Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti
29 Nisan 2019 23:50
|Tek koluyla sanatsal pastalar yaptı, ödülleri kaptı
29 Nisan 2019 23:37
|Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği
29 Nisan 2019 23:05
|Otomobil tırın önünde 300 metre sürüklendi
29 Nisan 2019 23:00
|Evinde kalp krizi geçiren doktor Bursa'da toprağa verildi
29 Nisan 2019 22:37
|Kayıp Buse için dere yatağının kuruması beklenecek
29 Nisan 2019 22:34
|13 yaşındaki çocuğun organları 5 kişiye umut oldu
29 Nisan 2019 22:23
|Komiser hem olaylara koşuyor hem de ailelerin yardımına
29 Nisan 2019 22:19
|Köpeği yaralayıp çöpe attı, 'Tavuklarıma saldırdı' dedi
29 Nisan 2019 22:15