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Eli öpülesi öğretmen...

Elazığ'da bir köyde sınıf öğretmenliği yapan 32 yaşındaki Özlem Erdoğan, görme engelli öğrencisi 8 yaşındaki Caner için Braille Alfabesini özel ders alarak öğrendi, ona gönüllü olarak ders verip okuma yazma öğrenmesini sağladı.
 29 Nisan 2019 21:40
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Eli öpülesi öğretmen...

2 yıl önce Arıcak ilçesine bağlı Başçavuş köyüne sınıf öğretmeni olarak atanan Özlem Erdoğan, 1'inci sınıfları okutmaya başladığında görme engelli olan öğrencisi Caner Oğuz'u (8), farketti. Sınıfta ders işlendiği sırada küçük Caner, 'Öğretmenim ben ne zaman okuma yazma öğreneceğim' dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Caner için Braille Alfabesi kursuna gitti. 30 saat kurs alan ve alfabeyi öğrenen Erdoğan, normal dersini işledikten sonra günde 2 saat Caner'e özel ders vererek ona okuma yazma öğretti. İlk başlarda okula gelmek istemeyen ve kimseye güvenmeyen Caner'in okul ve öğretmeni hayatında vazgeçilmez oldu. Öğretmeni ile hayatı değişen Caner, öğretmen olmanın hayalini kurmaya başladı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Caner Oğuz, "Okuma yazmayı öğrendim. Öğretmenimi çok seviyorum. O bana her gün okuma yazma öğretiyor. Bende artık öğrendim. O bana söylüyor bende tek başıma yazıyorum"diyerek hayatındaki değişimi anlattı.

Öğrencisinin sözü etkiledi, özel kurs aldı

Caner'in ilk başlarda okula gelmek istemediğini belirten öğretmeni Özlem Erdoğan, "Bana ve arkadaşlarına hiç güvenmiyordu. Verdiğim bir şeyi eline almak istemiyordu. Daha sonrasında arkadaşlarına birinci sınıfta okuma yazma öğretirken, Caner bana 'Öğretmenim ben ne zaman okuma yazma öğreneceğim' dedi. Bu sözü bana çok dokundu. Bende 6 nokta alfabesini nasıl öğrenebilirim diye çeşitli yollara başvurdum ve sonunda 30 saat süren kursu aldım"dedi.

30 saatlik kurs aldıktan sonra Caner ile çalışmalara başladıklarını dile getiren Erdoğan, "Ben yetişkinlere de okuma yazma kursu verdim, birleştirilmiş sınıfta okuttum ama Caner kadar çabuk öğrenen birisini görmedim. Çok akıllı bir öğrenci verdiklerini hemen alıyor. 19'uncu sesteyiz. Çok iyi ve başarılı bir öğrencim. Bende öğrendiği için çok gururlu ve mutluyum. Artık okulu seviyor ve gelmek istiyor. Kendisine güveniyor. Bende yapabiliyorum ve okuyabiliyorum diyor. Artık gerçekten okula gelmek istiyor. Okula gelmesi büyü başarı. Her gün geliyor ve bu bile beni mutlu ediyor"ifadelerini kullandı.

Caner'le birlikte annesi de öğrendi

Özlem öğretmenin oğlu için alfabe öğrendiğini dile getiren anne Melahat Oğuz ise, "Özel olarak ders veriyor. Bize de öğretiyor. Evde ödev yaptırıyorum. Bilmediklerini soruyor, öğretiyorum. Onunla beraber bende çok şey öğrendim. Önceden çok sinirliydi ve sürekli ağlıyordu. Bazen ödevlerini bilmediği zaman sinirlendiği oluyor ama çok değişti. Çok olgunlaştı, laf dinlemeye başladı. Kendisine güveniyor, yaparım diyor. Bu öğretmen gidince ben ne yapacağım nerede okuyacağım Arıcak'a mı Elazığ'a mı gideceğim diyor. Elazığ'a gidemediğimize göre, Arıcak'ta da böyle bir eğitim yok. Sürekli bu öğretmenin gitmesini istemiyorum diyor"diye konuştu.

"Bizim için çok sevindirici"

Caner'in arkadaşlarıyla beraber çok güzel bir eğitim ortamıyla tanıştığını aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç'da: "Öğretmemizin burada çok fedakarca davranışı söz konusu. Okul bittikten sonra öğrencimizle bire bir ilgilenmesiyle belli bir noktaya getirdi. Sıfırdan özel eğitim öğretmeni olmadan fedakarlığı sonrasında Braille alfabesini öğrenerek böyle bir sonuca ulaşması bizim için çok sevindirici oldu. Biz eğitimi şöyle düşünüyoruz. Eğitim bireyin mutlu olması sürecidir. Eğitim geleceği değil şimdiyi yönetme sürecidir. Dolayısıyla biz öğrencimizin şuan ki süreç içerisinde ailesiyle beraber mutlu güzel ve çocukluğunu yaşamasını istiyoruz. Buna vesile olduğumuzu düşünüyoruz"şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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