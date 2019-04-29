Tarihi mezarlara ilgisizlik tepkisi
Kilis'te, kent merkezi içerisinde ve otlar nedeniyle görünmeyecek hale gelen tarihi mezarlık, vatandaşların tepkisine neden oluyor.
|29 Nisan 2019 21:55
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Kilis'te, 1967 yılında Asri Mezarlığın oluşturulmasıyla birlikte defin işleminin yasaklandığı tarihi mezarlığa ilgisizlik vatandaşların tepkisine neden oluyor. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bulunan 3 tarihi mezar, içerisinde büyüyen otlar nedeniyle görünmez hale geldi. Tarihi mezarların bakım ve onarımın Kilis Belediyesi tarafından yapılabileceğini belirterek, "Bu mezarlıklar içerisinde Kilis'e hizmet etmiş belediye başkanlarımızın cenazeleri gömülüdür. Bir çok Kilis'e hizmet etmiş kişinin de naaşları burada gömülüdür. Belediye yetkililerini mezarlığın bakımını yapmaya çağırıyoruz. Geçmisine sahip çıkmayan geleceğine hiç sahip olamaz" diye konuştu.
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