5 bin yıllık sanat

Sivas Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü tarafından Gülay Bilge önderliğinde öğrencilere keçe işleme eğitimi verildi. 3 gün süren eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Devlet Sanatçısı Gülay Bilge bu kültürün yaşatılması için eğitimler verdiğini ve her ay farklı şehirlerde keçenin tanıtımını yaptığını belirterek, "Bu bizim ata kültürümüz, unutturmamamız lazım. Keçe, Orta Asya'dan, milattan önce 3 binli yıllardan başlayarak günümüze kadar gelen bir kültürdür. Bu nedenle keçe işleme sanatını öğrencilere öğretmemiz, halka sevdirmemiz lazım. Hepsi keçedendir, el işi ve dikiş yok. Elbiseleri aşağı yukarı iki veya üç günde çıkartabiliyoruz ama çanta, ufak tefek şeyleri bir günde çıkartma şansımız oluyor. Yün kullanıyoruz, hakiki koyun yünü. Ama şu anda biraz sıkıntılarımız var. Çünkü Türkiye'de yün olmadığı için dışarıdan, Avusturalya'dan yün getirmek zorunda kalıyoruz. Öğrencilerimizin ilgisi yoğun öğrenmeye çalışıyorlar. Bizi öğrenciler ile buluşturan Fatih hocama, Şirin hocama teşekkür ediyorum, sağ olsunlar hakikaten öğrencilerin burada çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten öğrencilerimize böyle bir destek vermeleri ve öğrencilerinde hevesli olması bana baya bir ümit verdi." dedi.

Bölüm hocası Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakmaktepe, "Öğrencilerimizden gelen talep doğrultusunda hocamıza böyle bir ihtiyacımızın olduğunu böyle bir talebimizin olduğunu ilettik. Sağ olsun bizi kırmadı. İstanbul'dan kalktı geldi. Bu konuda hiç emeğini esirgemedi. Üç gün Sivas'ta sırf bize öğretmek amaçlı burada bize destek oldu. Emeklerinden ve bilgilerini bizimle paylaştığından ötürü Gülay Bilge hocama teşekkür ediyorum." dedi.