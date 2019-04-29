Temizlik yaparken su kuyusuna düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan ve yatağa bağımlı olan babasına bakan 2 çocuk annesi Havize Serin (48), öğleye doğru evinin önündeki bahçeyi temizlemeye başladı. Serin, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyunun etrafını temizlerken başı dönünce kuyunun içine düştü. Düşerken çığlık atınca evdeki akrabaları dışarı çıkıp baktıklarında Serin'i göremedi. Bunun üzerine su kuyusunun yanında terliği görünce kuyunun yanına geldiler. Kuyunun içinden sesler geldiğini duyan akrabaları hemen 110'u arayarak Can-Kur ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadını kuyudan çıkarmak için halat merdiven atıp kuyuya girdi. Kısa sürede kadını Can-Kur ekipleri kuyudan çıkardı. Serin, ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Öte yandan, kuyunun üzeri ise demir korkuluklarla kapatıldı.