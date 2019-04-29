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Yılın ilk çilek hasadına kaymakam eli değdi

Manisa'nın Kula ilçesinde kendi imkanları ile kurduğu serada organik çilek yetiştiren bir vatandaş, bu yılın ilk çileğini Kula Kaymakamı Kemal Duru ile birlikte hasat etti.
 29 Nisan 2019 22:05
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Yılın ilk çilek hasadına kaymakam eli değdi

Kula'da 10 dönümlük arazi üzerine kurduğu kapalı serada organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, çilek mevsimine az bir süre kala yılın ilk hormonsuz çilek hasadını yaptı. Babası Ömer Özkurt ile birlikte 1 dönümlük arazide başladığı çilek yetiştiriciliğini her geçen sene büyüterek bu yıl 10 dönümlük arazide organik çilek yetiştirmeye başlayan Metin Özkurt, çilek mevsimine az bir süre kala ilk hasadı Kula Kaymakamı Kemal Duru ile yapmasının ardından ihracata başladı.

Babası Ömer Özkurt ile birlikte çilek yetiştirmeye ilk olarak açık alanda başladıklarını belirten Metin Özkurt, "Çilek yetiştirmeye ilk başladığımızda bir dönümlük arazide açık alanda başlamıştık. Bu bir dönümü kendi gücümüzün yettiğince ikiye çıkardık. İkiyi beşe çıkardık ve şuan 10 dönümle uğraşıyoruz. Her geçen yıl genişletmeye çalışıyoruz. Tabii ki güç meselesi kendi imkanlarımız dahilinde yapıyoruz. Olanaklar geniş olsa daha aktif çilek de yetiştiririz. Daha güzel modern tesisler de kurabiliriz. Çileği kendim ve aile bireyleriyle birlikte haftada iki gün, yaz boyunca ve sonbahar dönemine kadar iki sefer hasat yapıyoruz. Kula'da pazaryeri içerisinde satıyoruz ve diğer illere ve ilçelere de gönderiyoruz. Çilek mevsimine yakın yaptığımız bu hasatla 2 buçuk 3 ton arası çilek topluyoruz. Bu yılın ilk hasadını da Kula Kaymakamımız Kemal Duru ile birlikte yaptık. Gücümüzün yettiğince her sene işi büyütmeye çalışacağız. Amacımız Kula'ya daha çok pazarcı çekmek." dedi.
İhlas Haber Ajansı
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