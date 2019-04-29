1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşkenceci cezaevi müdürünü tabutu başında protesto ettiler

Mamak Cezaevi'nde 12 Eylül darbe döneminde işkence emirlerini verdiği iddia edilen emekli Albay Raci Tetik için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende protesto gösterisi olurken, Tetik'in yakınları ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.
 29 Nisan 2019 22:08
Yazdır
İşkenceci cezaevi müdürünü tabutu başında protesto ettiler

12 Eylül darbe döneminde Mamak Cezaevi'nde işkence emirlerini verdiği iddia edilen emekli Albay Raci Tetik için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tetik'in tabutuna Türk bayrağı sarılırken, cenazeye Tetik'in yakınları katıldı. Polis ekipleri cami önünde güvenlik önlemleri aldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi bir grup protesto gösterisi yaptı. Tabutun yanına gelen grup, Tetik'i protesto etti. Bu sırada yakınları ile grup arasında gerginlik yaşandı. Polis araya girerek eylemcileri uzaklaştırdı. Ardından kılınan cenaze namazının ardından Tetik'in tabutu omuzlarda cenaze aracına götürüldü. Tetik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Tuzla Şifa Mezarlığı'na götürüldü.

Mamak Cezaevi'nde işkenceye uğradığını söyleyen Samet Karakuş; "3 öğün sistemli bir şekilde işkence gördüm. Organları iflas etti. Betonun üzerinde zifiri karanlıkta günlerce yattım. Karaciğerimi kaybettim" dedi.

O dönemde Mamak Cezaevi'nde kalan ve işkence gören MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Yaşar Yıldırım (dönemin Ankara Ülkü Ocakları Başkanı), Ali Uzunırmak gibi şu an siyasette aktif görev yapan önemli isimler de bulunuyor. Yayıncı İlhan Erdost da Mamak'ta işkence görerek hayatını kaybetmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınıra bordo bereli ve ZPT takviyesi
30 Nisan 2019 02:21		 Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik
30 Nisan 2019 00:26
30 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2019 00:03		 Memur-Sen'den çalışma hayatı ve terör raporu
29 Nisan 2019 21:44
MHP'li Akçay: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz
29 Nisan 2019 21:06		 İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı
29 Nisan 2019 21:00
SGK Denizli İl Müdürü görevden alındı
29 Nisan 2019 20:57		 'Avukatlara şiddet savunma hakkına kasteden suçtur'
29 Nisan 2019 20:46
İyi Parti'den Çamlıca camisine övgü
29 Nisan 2019 20:25		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı
29 Nisan 2019 19:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Kazandığı mahkeme kararları uygulanmayan öğretmene 6 bin lira tazminat ödenecek
30 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
120 TL ve üzeri sepette %25 indirim
MEB'den yeni genelge
Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik
Sınıra bordo bereli ve ZPT takviyesi
Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanüstü bir hayvanlık 1
menemen belediyespor 1
pazar akşamı 1
fondöten 1
israil,türkiye'den korkuyor 4
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 12
entryyi okumadan beğenmek 1
05.05.2019 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
buket aydın'ın kanal d ana haber bülteni'ne geri dönmesi 5
Türk Bayrağı 5
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Pesoneli Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam