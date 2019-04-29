Bilgi sızdıran memurlar gözaltına alındı
Niğde'de hastanede memur olan 2 kişi, idarenin bilgisi dışında bilgi sızdırdığı için gözaltına alındı.
|29 Nisan 2019 22:17
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otomasyon görevlisi olarak çalışan H.T.'nin kişisel verileri idarenin bilgisi dışında 3. şahıslara ileterek haksız kazanç sağladığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.T. ve kendisine yardımcı olduğu iddia edilen idari işlerde görevli memur A.O'yu gözaltına aldı.
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