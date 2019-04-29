Çanakkale'de korkutan deprem!
Ege Denizi Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|29 Nisan 2019 22:39
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