Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği
|29 Nisan 2019 23:05
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Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünü sürdüren misafirlerini ağırlayan yaylalar, manzarasıyla adeta büyülüyor.
Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği
Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürü sürdürerek misafirlerini ağırlayan yaylalar, ilk baharın gelişi ile tatlı bir telaşa girdi.
Rakımları bin 200 ila bin 800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında, iki mevsim bir arada yaşanıyor.
Bir yandan çiçeklerin yüzünü gösterdiği, diğer yandan yaklaşık 7 aydan sonra beyaz örtünün kalkmaya başladığı bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.
Kış boyunca tabloları aratmayan kış manzarasında "yalnız" kalan yaylalar, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini bekliyor.
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