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Fırtına'nın namlusu yerli teknolojiye emanet

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücüne büyük katkı sağlayan Fırtına obüsünün namlu bakımı için yerli üretim otomatik namlu temizleme cihazı Çıngı geliştirildi.
 29 Nisan 2019 23:09
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Fırtına'nın namlusu yerli teknolojiye emanet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, ülke savunması için kritik teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi ve üretilmesine destek vermek için faaliyet gösteriyor.

14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) yerini alacak şirketin standında, SSTEK'in iştirakleri DELTAV, ULAK, GGTEK ve TRTEST ürün ve çalışmalarını tanıtacak.

SSTEK, aynı zamanda IDEF'19'da kendi markasını taşıyan ilk ürünü de tanıtacak.

İlk yerli otomatik namlu temizleme cihazını kullanıma sunan şirket, fuarda, Çıngı adı verilen ürünün 155, 120 ve 203 milimetre versiyonlarını sergileyecek.

Geleneksel yöntemlerde namlu ömrü azalıyor

Günümüz silah sistemleri ve mühimmatlarının hızlı gelişimine paralel olarak namlu temizliği ve bakımının önemi de artıyor.

Namlu bakımı ve temizleme yöntemleri maliyet etkin çözümlere ihtiyaç duyarken geleneksel temizleme yöntemleri; yüksek iş gücü ihtiyacı ve bakım süresinin uzunluğu gibi lojistik problemleri beraberinde getiriyor.

Mevcut koşullarda namlu temizliği fazlasıyla zaman alırken bir grup asker tarafından namludan daha uzun fırçalı bir harbi, özel yağ ve kumaş ile manuel olarak yapılıyor. Temizlik tamamen askerin el becerisine göre yapıldığı için temizlik hassasiyeti değişiyor. Bu durum istenilen temizlik seviyesine ulaşılmaması sebebi ile namlu ömrünü azaltıyor ve sonrasında yüksek maliyetlere sebep oluyor.

Namlu temizliğinde otomatik olarak çalışma kabiliyetine sahip Çıngı, temizlik sürelerini büyük oranda kısaltıyor, istenilen hassasiyette namluyu temizliyor ve namlu içerisinde oluşabilecek bakırlaşmayı önlüyor.

Yerlilik birçok avantaj getirecek

Yerli üretim Çıngı, TSK envanterinde bulunan T-155 Fırtına obüslerinin namlu bakımı için, mevcut cihaz ve temizleme yöntemleri incelenerek özgü bir tasarımla imal edildi.

Tasarım ve imalatta yerliliğin getirmiş olduğu yedek parça ve yerinden tedarik avantajıyla, muharebe alanının her bölgesinde azami arıza geri bildirimi ile namluların etkin kullanımı ve hassas atış kabiliyeti hedefleniyor.

Prototip olarak çeşitli namlu çaplarında imal edilen Çıngı, gerçek muharebe şartlarında test edildi ve SSTEK markası ile Türk savunma sanayisinin ve ihtiyaç makamlarının hizmetine sunuldu.

TSK kullanıcı birliklerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen Çıngı; kara, deniz ve hava platformlarındaki namlulu silah sitemlerinde başarı ile çalışabilir durumda bulunuyor.

Çıngı, kolay taşınabilir tasarımıyla en kısa sürede ve en az iş gücü gereksinimi ile namlu temizliğini sorunsuz yapıyor.

Silah sistemi hizmet dışı kalmıyor

Cihaz istenirse namlu ağzından, istenirse kama bölümünden temizliğe başlayacak şekilde tasarlandı ve üzerinde bulunan hassas sensörler vasıtasıyla namlu içerisinde bağımsız bir şekilde ileri ve geri hareket edebiliyor.

Cihazın ön bölümünde bulunan ileri/geri hareketli fırça sisteminin titreşimli hareketi, namlu içinde oluşan kir ve kalıntıları yüzeyden kaldırırken arka bölümündeki fırça, yiv ve setlerin dönü etkisiyle namlu içini süpürerek namluyu temizliyor. Cihaz içerisinde bulunan temizleme sıvısının tüm namlu içerisine veya namlunun istenilen bölümlerine püskürtülmesiyle temizlik etkisi artırılıyor.

Fırtına obüsü için 30 dakikadan az bir sürede namlu temizliği yapılabiliyor.

Temizleme işlemi sırasında silah sistemlerinin hizmet dışı bırakılmasına gerek kalmıyor.

Taşıma kolaylığı için askeri standartlarda ve su geçirmez özellikte tasarlanan taşıma çantası, 155 milimetrelik kit için tüm aksesuarlar dahil 22 kilogramdan düşük ağırlığa sahip bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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