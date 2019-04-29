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Top oynayan gençlere ateş açan şahış serbest bırakıldı

Kütahya'da, gürültü yaptıkları gerekçesiyle top oynayan gençlerin üzerine ateş açarak iki genci yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 29 Nisan 2019 23:32
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Top oynayan gençlere ateş açan şahış serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Sultanbağı Mahallesi'ndeki boş bir alanda top oynayan gençlere ateş açarak Binali Parlak (15) ve Buğra Karazeybek'i (14) yaralandığı iddiasıyla gözaltına alınan K.D.'nin (69) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultanbağı Mahallesi'ndeki boş bir alanda top oynayan gençlere dün alanın yakınındaki bir evde oturan K.D. (69) tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle rastgele ateş açılmıştı.

Olayda vücutlarına saçma isabet eden Binali Parlak (15) ve Buğra Karazeybek (14) yaralanmıştı.

Olaydan şüpheli polis ekiplerince evinde gözaltına alınmıştı.

Mahallede top oynayan gençlere ateş açtı!
Anadolu Ajansı
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