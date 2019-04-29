Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti
|29 Nisan 2019 23:50
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Dilber Ay, buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi.
- Altın Koza Film Festivali'nde ödül aldı
Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.
"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.
Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.
Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
30 Nisan 2019 02:37
|Tek koluyla sanatsal pastalar yaptı, ödülleri kaptı
29 Nisan 2019 23:37
|Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği
29 Nisan 2019 23:05
|Otomobil tırın önünde 300 metre sürüklendi
29 Nisan 2019 23:00
|Evinde kalp krizi geçiren doktor Bursa'da toprağa verildi
29 Nisan 2019 22:37
|Kayıp Buse için dere yatağının kuruması beklenecek
29 Nisan 2019 22:34
|13 yaşındaki çocuğun organları 5 kişiye umut oldu
29 Nisan 2019 22:23
|Komiser hem olaylara koşuyor hem de ailelerin yardımına
29 Nisan 2019 22:19
|Köpeği yaralayıp çöpe attı, 'Tavuklarıma saldırdı' dedi
29 Nisan 2019 22:15
|Yılın ilk çilek hasadına kaymakam eli değdi
29 Nisan 2019 22:05