ABD'den PKK'ya uçak savar

ABD, PKK terör örgütüne füze sevkiyatına hazırlanıyor. Türkiye ile S-400 konusun da gerilim yaşayan Amerikan yönetimi Suriye'nin kuzey ve doğusunda yer alan işgal hattında bulunan militanlara Stinger tipi uçaksavar teslimatına hazırlanıyor.

RAMPA YERİ TALİMATI

Terör örgütü mensuplarına Rimeylan, Şeddadi, Çelebiye ve El Omar bölgelerin de rampa noktaları belirleme talimatı verildi. Yeni Şafak'ın mahalli kaynaklardan edindiği bilgilere göre PKK terör örgütü üyesi 30 militan Stinger tipi uçaksavar füzelerinin kullanımı konusunda özel eğitimden geçirildi. PKK militanlarına füze teslimatı konusunda bir destekte İsrail'den geldi.

3 ÜLKE İÇİN TEHDİT

Örgüt üst düzey isimleri ve Tel Aviv yönetimi arasında yapılan görüşmelerde Deir el Zor ve Rakka bölgelerinde mevzilendirilmek üzere İsrail'in Spike tipi uçaksavar taahhüdünde bulunduğu bildirildi. PKK için Türkiye ve Irak sınır hattı ile Rakka bölgesinde mevzilendirilecek gelişmiş füzeler Türk, Irak ve Suriye hava gücü için büyük tehdit unsuru niteliği taşıyor. Yeni Şafak'a bilgi veren mahalli kaynak, ABD-PKK ittifakının füze rampalarının yerleştirilmesi konusun da özel strateji izlediğini bildirdi.