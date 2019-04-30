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Beyaz balina Rus casusu olabilir

Norveçli denizcilik uzmanları, balıkçılar tarafından bulunan ve üzerinde askılar olan bir beyaz balinanın, "Rus donanması tarafından eğitilmiş casus" olabileceğini iddia etti
 30 Nisan 2019 07:05
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Beyaz balina Rus casusu olabilir

Norveç'in küçük balıkçı kasabası Inga açıklarında avlanan balıkçılar, garip bir kemer takılı beyaz bir balinanın teknelerine doğru geldiğini söyleyerek yetkililere haber verdi.

  • Norveç devlet televizyonu NRK'ya konuşan Joar Hesten adlı balıkçı "Denizdeyken bir beyaz balina teknemize yanaştı. Teknenin iki yanındaki ipleri çekmeye başladı. Hayvanın üzerinde silah ya da kamera takmak için kullanıldığını tahmin ettiğimiz bir askı olduğunu fark ettik" dedi.

Balıkçı ayrıca balinanın uysal ve insanlara alışkınmış gibi tavırlar sergilediğini söyledi.

"Rusya tarafından eğitilmiş olabilir"

Guardian'da yer alan habere göre deniz uzmanları, balinanın aktif bir şekilde gemileri araması ve teknelerin kayışlarını çekmeye çalışması nedeniyle hayvanın Rusya tarafından askeri amaçlarla eğitilmiş olabileceğini söyledi.

Hayvanın daha sonra çıkarılan askısının içinde "St. Petersburg'un malıdır" yazısının bulunduğu açıklandı.

Norveç'teki Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden Martin Biuw, "Bu balina Rusya'dan geliyorsa ki buna inanmak için büyük nedenlerimiz var, o zaman bunu yapanlar Rus bilim insanları değil, Rus donanması." dedi.

1980'lerde Sovyet Rusyası'ndaki bir programda askerler tarafından eğitilen yunusların casusluk amaçlı olarak kullanıldığı biliniyor.

TRT Haber'in Guardian ve AP'ye dayandırdığı habere göre, keskin görüş yeteneği ve çok iyi hafızası olan, yakalanması zor bu hayvanların su altındaki silahları tespit etmek için kullanıldığı bu programa 1990'larda son verilmişti.

Yeni Şafak
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