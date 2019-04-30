1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

IDEF rekora hazırlanıyor

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF, bugün başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen fuar, bu sene katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak
 30 Nisan 2019 07:20
Yazdır
IDEF rekora hazırlanıyor

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) bugün başlıyor. Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 14'üncü kez kapılarını açacak. Fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'DEN 20 KURUM VE KURULUŞ VAR

Fuara, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği olmak üzere 20 kurum ve kuruluş destek veriyor.

BİNDEN FAZLA FİRMA OLACAK

Fuara bu yıla 576'sı yabancı, 485'i Türk toplam bin 61 firma katılacak. Türk firmalarının 250'si KOBİ'lerden oluşacak. Dünyanın farklı coğrafyalarından 68 ülkeden 550 kişiden oluşan 150 heyetin katılım sağlayacağı fuarda, heyetlerde 68 üst düzey yetkili yer alacak. Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmeler; yabancı heyetler, Türk makamları ve yerli-yabancı katılımcı firmalar arasında planlanan ikili görüşmeleri kapsıyor. Fuarda 70 imza töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor. İmza törenleri ile yerli ve yabancı iş birlikleri ilan edilecek.

YENİ ÜRÜNLER İLK KEZ VİTRİNDE

IDEF katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF görüşmeler açısından ise dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarı olarak dikkati çekiyor. Fuar, bu sene katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak. IDEF'te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi tarafında geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak. Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alacak.

Türkiye ve Rusya'dan savunma başarısı

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik iş birliğinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Rakiplerimizin ilişkilerimize müdahale etme girişimlerini başarıyla aşıyoruz" ifadesini kullandı. Yapılan açıklamada, Rus şirketin, İstanbul'daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2019'a geniş katılım göstereceği belirtildi. Rusya'nın Türkiye ile çok sayıda ortak projesi olduğunu anımsatan Miheyev, "Buna ek olarak Türkiye, Rusya'nın hava savunma sistemlerine de ilgi duyuyor" dedi. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Sergey Çemozov ise Türkiye'nin Rosteh ve Rusya için kilit ortaklardan olduğunu aktardı. Çemozov, "Havacılık gibi yüksek teknoloji alanları da dahil teknolojik iş birliğine de hazırız" diye konuştu.

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerle Anıtkabir'i ziyaret etti
30 Nisan 2019 12:59		 Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi
30 Nisan 2019 12:26
OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı
30 Nisan 2019 11:00		 Polisin operasyonunda adeta hazine ele geçirildi
30 Nisan 2019 10:59
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
30 Nisan 2019 09:53		 Milli Savunma Bakanlığının logosunda 'Fatih' detayı
30 Nisan 2019 07:50
F-35'in üssü Malatya olacak
30 Nisan 2019 07:25		 Jandarmadan 'Türkiye Duman' uygulaması: 29 gözaltı
29 Nisan 2019 22:45
Alkollü sürücülere ceza yağdı
29 Nisan 2019 22:11		 Büyük tatbikatta, Bakanlığın 5 bin personeli tahliye edildi
29 Nisan 2019 16:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:02 - Küçükçekmece'de 2 emekli polis çatıştı! 1 ölü, 1 yaralı12:59 - Bakan Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerle Anıtkabir'i ziyaret etti12:52 - 'KDK'ye geçen yıl 17 bin 585 başvuru yapıldı'12:50 - Gaziantep'te polis silahla yaralandı12:48 - İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü12:31 - Pencereden girdi öz ağabeyini uyurken öldürdü12:29 - Çeyrek altın ne kadar?12:26 - Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi12:07 - Van'da FETÖ operasyonunda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı12:04 - Gün ortası döviz fiyatları
12:02 - 'F-35 konusunda dayatmalara maruz kalıyor'11:52 - Ulaştırma Bakanı: Türkiye, Avrupa'da 22'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi11:51 - 'İdari yargı, işlemleri hukuk içerisinde yapma zorunluluğunu getirir'11:51 - İmar yolsuzluğundan kamu görevlileri dahil 15 gözaltı11:50 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı11:49 - Sahte reçete operasyonunda 29 kişiden 6'sı tutuklandı11:49 - 3,5 yaşındaki çocuk geniz eti ameliyatında öldü11:35 - Mahkeme: Ankesörden her aranılan FETÖ'cü değil!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler ÖSYM'nin sınavlarına hazırlanıyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
İlçe seçim Kurulu: Memurlar mazeret bildirdi
Arınç: Ak Parti'yi bugün ki gücünün 10 katına çıkarırız
Meslek liseliye askerlikte kolaylık
153 askerden 137'si FETÖ'den tutuklandı
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
Kazandığı mahkeme kararları uygulanmayan öğretmene 6 bin lira tazminat ödenecek
YSK daha önce 'şaibeli görevli iptal nedeni' demiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
josef sural 4
Galatasaray 3
kıtlık 1
fenerbahçe'nin audi cup'a davet edilmesi 1
zimbabwe 3
akıllı ol 5
sivilce 1
şuursuz insan 4
bazı yazarların bazı yazarların konularına yazamamaları 8
İskonto 3
SON İLANLAR
Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı
Tekirdağ Muratlı SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Diyarbakır Çınar SYDV Personel Alım İlanı
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Aydın Aybel Geçici 3 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam