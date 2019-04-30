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Çin'e enerji açılımı

Türkiye, yabancı enerji yatırımında rotayı Çin'e kırdı. Doğal gaz, elektrik ve maden sektörleri için yabancı yatırımcılara yönelik hazırlanan enerji yatırım rehberine Çince de eklendi
 30 Nisan 2019 07:35
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Çin'e enerji açılımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüşlerini de alarak doğal gaz, elektrik ve maden sektörleri için yabancı yatırımcılara yönelik 'enerji yatırım rehberleri' hazırladı. İlki geçen yıl yayımlayan rehberler ilgi üzerine şimdi dil ve muhteva olarak genişletiliyor.

ARAPÇA VE ÇİNCE DE HAZIRLANDI

Söz konusu yatırım rehberlerinden elektrik sektörü için 2 bin, doğal gaz sektörü için 2 bin ve maden sektörü için bin tane basılarak yabancı yatırımcılara dağıtıldı. Yoğun talep nedeniyle yatırım rehberlerinin yılda iki defa olmak üzere güncellenmesi benimsendi. Ayrıca rehberler bu kez Arapça ve Çince dillerinde de hazırlandı.

TÜRKİYE'YE İLGİ ARTIYOR

Çinli iş insanlarını Türkiye'ye çekmeyi hedefleyen Türkiye'nin bu ülke ile iktisadi ilişkileri son yıllarda artarak devam ediyor. Çin'den Türkiye'ye yapılan yatırım hacminin 2021 yılında 6 milyar dolar seviyesine ulaşması amaçlanıyor. Çin'in şu an Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

GÜVENLİ LİMAN MESAJI

Yatırım rehberi girişinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Siyasi istikrar ve iyi yönetim madencilik alanındaki özel sektör yatırımlarının hareketlerini kolaylaştırdı. Türkiye, cazip fırsatlar sağlayan düzenleyici bir çerçeve oluşturmada kayda değer bir ilerleme sağlamıştır. Türkiye, madencilik alanında daha fazla yatırım yapmak için kendi bölgesinde güvenli bir liman ve lider bir aktör olmaya devam edecektir" ifadeleri yer alıyor. Rehberlerin muhtevasında enerji sektöründe Türkiye'nin potansiyeli anlatılıyor. Yatırım rehberinde elektrik sektöründe Türkiye'nin 2033 yılına kadar toplam 30.2 milyar dolar tasarruf etmeyi hedeflediği bu çerçevede, 2023 yılına kadar yaklaşık 11 milyar dolar yatırım yapılmasını öngörüyor.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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