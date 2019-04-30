Milli Savunma Bakanlığının logosunda 'Fatih' detayı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Tek Devlet, Tek Marka" vizyonu çerçevesinde, tüm bakanlıkları kapsayan Cumhurbaşkanlığı Arması ile uyumlu görsel bir sistem oluşturulduğunu dile getirerek bakanlığın yeni armasını tanıttı.

Armada, bakanlığın millilik yönüne dikkati çekmek için Ay Yıldız kullanıldığını, Türkiye'nin dünyadaki yeri ve önemini vurgulamak için merkezde bir konumlandırılma yapıldığını anlatan Zincir, "Meşe yaprağı kurumun sürekliliği, gücü ve kararlılığını sembolize etmekte. Bilinen en eski Türk kılıçlarından olan Kilij ile köklü geçmiş ve güç simgelendi." diye konuştu.

Dikkat çeken 'Kilij'

Bakanlığın yeni tanıttığı logoda dikkati çeken detay kılıç figürü oldu. Bakanlık logosundaki figür bilinen en eski Türk kılıcı olan 'Kilij'e ait. Kilij, Türkler tarafından kullanılan tek elli, tek kenarlı ve orta derecede kavisli bir kılıç türüdür.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı olan Sultan II. Mehmet (Fatih), özellikle Türkler için tarihi değeri bulunan kılıcı kullanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda Fatih'ten başka bu kılıç türünü kullanan padişah yoktu.

Fatih'ten sonra 'Kilij'i kullanan bir padişah olmadığı gibi, Fatih'ten önce de son kullanan Türk hükümdarı Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Sultan Alp Arslan idi.

Bakanlığın yeni logosu, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.