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Jeffrey Ankara'ya geliyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'yı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirmişti
 30 Nisan 2019 07:10
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Jeffrey Ankara'ya geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn bugün Türkiye'ye gelecek.

Söz konusu ziyarete ilişkin yazılı açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün başlayacak görüşmelerin 2 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.

Jeffrey'nin, beraberindeki heyetle birlikte üst düzey Türk yetkililerle Suriye meselesini görüşeceği belirtilen açıklamada, "ABD ordusu Suriye'deki varlığını azaltırken Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki meşru güvenlik kaygıları ele alınacak." ifadelerine de yer verildi.

Öte yandan, görüşmede Kuzey Suriye'deki istikrar ve güvenliğin sağlanması çağrısının yapılacağı ve DEAŞ'ın kalıcı mağlubiyetinin sağlanması gibi diğer karşılıklı çıkarların da ele alınacağı kaydedildi.

Cenevre'de Suriyeli gruplarla görüşme

James Jeffrey ve beraberindeki heyetin Ankara ziyaretinden sonra İsviçre'nin Cenevre şehrine geçerek Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere'nin özel elçileri ile beraber bazı Suriyeli gruplarla görüşmeler yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Heyetler devam eden Suriyedeki en son gelişmeleri tartışacak, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki şiddetin artması ve ülke genelinde engellenmemiş insani yardım ihtiyacı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2254 kararı uyarınca Cenevre merkezli bir siyasi süreci teşvik etme konusundaki BM çabalarına daha fazla destek isteyecekler." değerlendirilmesinde bulunuldu.
İhlas Haber Ajansı
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