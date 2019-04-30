F-35'in üssü Malatya olacak
|30 Nisan 2019 07:25
|Yazdır
Teröristle mücadele harekatı kapsamında 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 5 bin 97 teröristin etkisiz hale getirildiği, bunlardan 7 bin 885'inin yurt dışında olduğu kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı, bilgilendirme toplantısında açıklamalar yapan Albay Tamer Zincir, söz konusu teröristlerin yüzde 52'sinin yurt dışı kaynaklı olmasının, TSK'nın yurt dışı varlığı ve operasyonlarının gerekliliği ve önemini ortaya koyduğuna işaret etti. İşte gündeme ilişkin açıklamalar:
Önceki gece Zap bölgesinde 14 teröristin girdikleri mağarada hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. 4 Nisan 2019 tarihinden bu güne etkisiz hale getirilen terörist sayısı 154 oldu.
RÜTBELERİ ALINDI
FETÖ/PDY ile mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 16 bin 540 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirildi. 6 bin 154 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.
OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile bin 425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirildi. 150 emekli personelin rütbeler geri alındı.
2 AY SONRA TÜRKİYE'DE
Rusya'dan alınacak S-400'lerin Haziran-Temmuz aylarında ilk sevkiyatı yapılacak. S-400'lerin konuşlandırılacağı yerlerle ilgili çalışmalara Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde devam ediliyor.
ABD'den alınacak F-35 savaş uçaklarıyla ilgili ABD ile görüşmeler sürüyor. Personel eğitimi devam ediyor. F-35'lerin kasım ayında gelmesi ve Malatya'da konuşlanması planlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerle Anıtkabir'i ziyaret etti
30 Nisan 2019 12:59
|Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi
30 Nisan 2019 12:26
|OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı
30 Nisan 2019 11:00
|Polisin operasyonunda adeta hazine ele geçirildi
30 Nisan 2019 10:59
|İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
30 Nisan 2019 09:53
|Milli Savunma Bakanlığının logosunda 'Fatih' detayı
30 Nisan 2019 07:50
|IDEF rekora hazırlanıyor
30 Nisan 2019 07:20
|Jandarmadan 'Türkiye Duman' uygulaması: 29 gözaltı
29 Nisan 2019 22:45
|Alkollü sürücülere ceza yağdı
29 Nisan 2019 22:11
|Büyük tatbikatta, Bakanlığın 5 bin personeli tahliye edildi
29 Nisan 2019 16:26