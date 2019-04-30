1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İncirlik'teki nükleer silahlar taşındı mı?

İncirlik Hava Üssü'nde varlığı bugüne kadar yetkili kaynaklar tarafından doğrulanmayan B-61 tipi nükleer bombaların, Romanya'ya taşındığı iddia edildi
 30 Nisan 2019 07:55
Yazdır
İncirlik'teki nükleer silahlar taşındı mı?

Adana'da 1950'de kurulan ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan her krizde dünyanın gözünü çevirdiği İncirlik Hava Üssü'nde varlığı bugüne kadar resmi olarak doğrulanmayan nükleer silahlar, 'taşınma' iddiasıyla yine gündeme geldi. Suriye operasyonuna katılan ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Katar'ın aralarında olduğu 40'a yakın ülkenin destek sağladığı koalisyon güçleri, 2016'nın son aylarında İncirlik Üssü'nü terk etti. ABD'nin savaş uçağının kalmadığı, sadece kargo uçaklarının bulunduğu süte ABD'li askerlerin aileleri de, 29 Mart 2016'dan itibaren kesin emir kapsamında tahliye edildi. Üste 5 bine ulaşan ABD'li nüfusu bugün 1400'e kadar geriledi.

SIRA NÜKLEERDE Mİ?

Eski görkemli günlerini geride bırakan İncirlik'te varlığı resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmayan nükleer silahların da taşınması, Rus askeri uzmanların iddiasıyla gündemde tekrar yerini aldı. İlk kez 2006'da Brüksel merkezli bir haber sitesindeki yayının ardından, İsrail'in gizli servisi MOSSAD'ın resmi sitesinde de İncirlik'teki nükleer bombaların ABD'nin Romanya'nın Caracal kenti yakınlarındaki Deveselu'daki hava üssüne taşınacağı iddia edilmişti. O günden bu yana birçok Amerikalı uzman, siyasetçi, asker ve diplomat İncirlik'teki ABD'ye ait nükleer silahların artık güvenli bir konumda olmadığını belirterek geri çekilmeleri yönünde görüşler ortaya koydu, kimileri ise Türkiye'nin bu silahlara el koymasından endişe ettiklerini açıkça dile getirdi.

SEBEP S-400 MÜ?

Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı ve Şanghay İş Birliği Örgütü Gelişimi Bölümü'nün Başkanı Vladimir Yevseyev, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımı yüzünden ABD'nin İncirlik'teki nükleer başlıklarını bir süre önce Romanya'ya taşındığını söyledi.

"BİR YERE GİTTİĞİ YOK"

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ise 50 nükleer bombanın hala İncirlik Üssü'nde bulunduğunu, ABD'nin bombaları bir yere götürme niyetinin olmadığını söyledi. Karataş, "ABD'nin yapmaya çalıştığı şey hem Türkiye'nin S-400 alımına mani olmak hem F-35 satmamak hem de İncirlik'te bu bombaları tutmaya devam etmek. Romanya'ya taşısa o zaman Romanya'dan böyle bir bombayı atması en az 1-1,5 saatlik bir zaman farkı oluşturacak. Amerika bunu kabul etmez" dedi.

"ADANA YOK OLUR"

Türkiye'nin çok yüksek tahrip gücüne sahip nükleer bombaları bulundurmasının ülke açısından tehdit niteliğinde olduğuna dikkat çeken Karataş, şu değerlendirmeyi yaptı: İncirlik'teki 50 adet uçaklardan atılabilen nükleer bomba var. B61-12, B613 veya B61-4 olan bombalar değiştirildi. Tahrip gücü yüksek termonükleer bomba olarak değerlendirdiğimiz bu bombalar, Hiroşima'ya atılan bombaların en az dört katı kadar tahrip gücüne sahip. Bu bombaların meydana getirdiği bir de deprem etkisi var. Dolayısıyla bunlar ülkemiz için önemli bir tehdit. Modern uçaklardan atılabilen bu bombaların tahrip güçleri ihtiyaca göre çok farklı şekilde ayarlanabiliyor. İncirlik'te bombaların hepsi ABD uçakları tarafından kullanılabiliyor. Türk uçaklarına da yüklenebileceği doğru değil. Nükleer bombaların Türkiye'den çıkartılması Türkiye açısından son derece olumlu bir gelişme olacaktır. ABD, İran'a karşı İsrail'in korunmasına yönelik tuttuğu bu nükleer silahlardan vazgeçme niyetinde değil. Bombaların kullanılması durumunda İncirlik nükleer saldırıyla karşı karşıya kalır. Bu durumda Adana yok olur, Seyhan Nehri'ndeki su buharlaşır. Yunanlılar, taşınma iddiaları gündeme geldiğinde eylem yaptı 'Nükleer bomba istemiyoruz' diye, Romanya iddiaları yalanladı. ABD'nin hem nükleer bombalarına ev sahipliği yapıyoruz hem de bizi yerden yere vuruyorlar. Keşke ABD nükleer bombalarını alıp götürse...
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'F-35 konusunda dayatmalara maruz kalıyor'
30 Nisan 2019 12:02		 Ulaştırma Bakanı: Türkiye, Avrupa'da 22'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi
30 Nisan 2019 11:52
'İdari yargı, işlemleri hukuk içerisinde yapma zorunluluğunu getirir'
30 Nisan 2019 11:51		 Rusya'nın resmi kanalı FETÖ'nün Orta Asya yapılanmasının belgeselini yayınladı
30 Nisan 2019 11:24
Cumhurbaşkanı'ndan 1 Mayıs mesajı
30 Nisan 2019 11:16		 'Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilim insanları yetiştirecek'
30 Nisan 2019 11:10
Saadet Partili belediyenin 23 personeli işten çıkardığı iddiası
30 Nisan 2019 10:44		 OHAL Komisyonu İngilizce faaliyet raporu yayımlandı
30 Nisan 2019 10:43
Yavaş: Halk Ekmek pidelerini 1 liradan satacağız
30 Nisan 2019 10:40		 'Genelge gönderildi, trafikte yaya önceliği denetimleri artırılacak'
30 Nisan 2019 10:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:02 - Küçükçekmece'de 2 emekli polis çatıştı! 1 ölü, 1 yaralı12:59 - Bakan Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerle Anıtkabir'i ziyaret etti12:52 - 'KDK'ye geçen yıl 17 bin 585 başvuru yapıldı'12:50 - Gaziantep'te polis silahla yaralandı12:48 - İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü12:31 - Pencereden girdi öz ağabeyini uyurken öldürdü12:29 - Çeyrek altın ne kadar?12:26 - Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi12:07 - Van'da FETÖ operasyonunda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı12:04 - Gün ortası döviz fiyatları
12:02 - 'F-35 konusunda dayatmalara maruz kalıyor'11:52 - Ulaştırma Bakanı: Türkiye, Avrupa'da 22'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi11:51 - 'İdari yargı, işlemleri hukuk içerisinde yapma zorunluluğunu getirir'11:51 - İmar yolsuzluğundan kamu görevlileri dahil 15 gözaltı11:50 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı11:49 - Sahte reçete operasyonunda 29 kişiden 6'sı tutuklandı11:49 - 3,5 yaşındaki çocuk geniz eti ameliyatında öldü11:35 - Mahkeme: Ankesörden her aranılan FETÖ'cü değil!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler ÖSYM'nin sınavlarına hazırlanıyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
İlçe seçim Kurulu: Memurlar mazeret bildirdi
Arınç: Ak Parti'yi bugün ki gücünün 10 katına çıkarırız
Meslek liseliye askerlikte kolaylık
153 askerden 137'si FETÖ'den tutuklandı
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
Kazandığı mahkeme kararları uygulanmayan öğretmene 6 bin lira tazminat ödenecek
YSK daha önce 'şaibeli görevli iptal nedeni' demiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sivilce 1
an meselesi 3
Tuncay gürel 1
sansa stark 1
anlamamak 4
pazar akşamı 1
uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 5
kainatta tesadüfe tesadüf edilmez 4
gazete 2
türkiye'nin 2050 yılında dünyaya hükmetmesi 3
SON İLANLAR
Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı
Tekirdağ Muratlı SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Diyarbakır Çınar SYDV Personel Alım İlanı
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Aydın Aybel Geçici 3 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam