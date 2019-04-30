İlçe seçim Kurulu: Memurlar mazeret bildirdi

AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik YSK'ya yaptığı itiraz başvurusundaki süreçte sona geliniyor. Özellikle sandık kurullarının usulsüz oluşturulmasına yönelik, ilçe seçim kurullarından istenen bilgi ve belgelerin YSK'ya ulaşmaya başladığı belirtildi. Seçim kurulları, genel olarak, sandık kurullarında görev alan memur olmayan üyelerle ilgili "Kaymakamlıklardan gelen memurlar mazeret bildirdiği için dışarıdan atama yapıldı" savunmasını yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz hafta ilçe seçim kurullarından kısıtlı seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının tespiti ve 'Sandık kurullarında kaymakamlıkların gönderdiği memur listesi dışında yaptıkları görevlendirmelerin' gerekçelerini bildirmelerini istemişti. Bu kapsamda, ilçe seçim kurullarından YSK'ya ulaşan cevap yazılarının çoğunda, "Kaymakamlıklardan gelen listede yer alan memurlar mazeret bildirdiği için" dışarıdan görevlendirme yapıldığı belirtildi. İlçe seçim kurullarının YSK'ya gönderdiği bilgi belgelerin büyük bölümünde, 'dışarıdan atamalara' Seçim Kanunun 23'üncü maddesinde yer alan "Sandık kurullarındaki üyeliklerin kamu çalışanları arasından doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur" hükmü gerekçe gösterildi.

AK PARTİ İNANDIRICI BULMUYOR

AK Parti'nin, gelen cevap yazılarına karşılık, ikinci bir talepte bulunarak, mazeret bildiren memurların listesinin ilçe seçim kurulları tarafından YSK'ya verilmesini isteyeceği öğrenildi. AK Parti'nin YSK temsilci Recep Özel "Binlerce memurun mazeret bildirmesi söz konusu olamaz. Çünkü bizim tespitlerimize göre birçoğu zaten ilçe seçim kurulları tarafından davet bile edilmemiş. Haberleri bile yok" değerlendirmesi yaptı. Özel, Gaziosmanpaşa ilçesi ile ilgili olarak "Mülki idareden gelen kamu görevlisi sayısı 134 bin 351. Bu listeden sadece 39 bin 648'i sandıklarda görevlendirilmiş. 19 bin 623 kişi ise dışardan görevlendirilmiş. Bu durumda 134 bin 351 kişinin 94 bin 703'ü mazeret mi bildirmiş oluyor. Bunu Seçim Kanunundaki 'sandık kurullarındaki eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur' hükmü ile izah edemezler" diye konuştu.

YÜCEL KAYAOĞLU