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Bağ-Kur'luya erken emeklilik imkanı

Esnaf ve sanatkarların "Sigortalılar arasında prim günü eşitlensin" talebi için çalışma başlatıldı. Bağ-Kur'lularda emeklilik için aranan 9 bin olan prim gün sayısının SSK'daki 7 bin 200 gün sayısına çekilmesi planlanıyor
 30 Nisan 2019 08:10
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Bağ-Kur'luya erken emeklilik imkanı

Türkiye ekonomisinin bel kemiği esnaf ve sanatkarlara yönelik hazırlanan yeni yol haritasında detaylar belli oluyor. 2019 ve 2023 yıllarını kapsayan Esnaf ve Sanatkarlar Stratejisi ve Eylem Planı'nda son aşamaya girilirken hazırlanan taslakta son derece kritik hedeflere yer verildi. Bunlar arasında en dikkat çekeni, SSK kapsamındaki sigortalılar ile Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarda emekli olabilmek için aranan prim gün sayısının eşitlenmesi hedefi oldu. Esnaf ve Sanatkarlar Stratejisi ve Eylem Planı taslağındaki bilgilere göre, Bağkur'luların mağduriyetinin giderilmesi için bir düzenleme yapılması öngörülüyor. Hayata geçirilmesi planlanan bu çalışma kapsamında ilk olarak ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturulacak. Bu çalışma grubu mevzuat değişikliği ihtiyacının detaylarını belirleyecek. Ardından bir taslak hazırlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bu çalışmaları yürütecek.

MAĞDURİYET OLUŞUYOR

SSK kapsamındakiler halihazırda 7 bin 200 günde, Bağkur'lular ise 9 bin günde emekli oluyor. Taslakta mevcut uygulamayla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: Bu durum ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandırmasına rağmen 4/B (Bağkur) kapsamında değerlendirilen esnaf ve sanatkarlar açısından mağduriyet oluşturmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda esnaf ve sanatkarlara yönelik bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. TESK, daha önceki bir talebinde SSK'lı çalışanların emekliliği için 7 bin 200 gün gerekirken, esnaf ve sanatkarın 9 bin günü doldurmak zorunda olduğuna dikkat çekmiş ve "Arada bin 800 prim günü, yani yaklaşık beş senelik fark var. Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli" talebini dillendirmişti.

KOOPERATİFLERDE SIKINTIYA SON

Taslakta, esnaf ve sanatkarların kredi garantisi temin edebileceği iki kuruluştan biri olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri'ne (ESKKK) ilişkin de önemli bir madde yer aldı. Esnaf ve sanatkarların bu kuruluşların yapılanması ve işleyişiyle ilgili bazı sorunların olduğunu ifade ettikleri vurgulanırken sorunların çözümüne yönelik araştırma ve mevzuat değişikliği çalışması yapılacağı aktarıldı.

GÜZELLİK UZMANLARINA RİSK SİGORTASI

Öte yandan 'esnaf' ve 'sanatkar' tanımlarının günümüz şartlarına göre güncellenmesi de planlar arasında. Mevcut düzenlemelerde yer alan esnaf ve sanatkar tanımlarının, esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayici ayrımının yapılmasında yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Bu nedenle çalışmalar kapsamında ilgili mevzuattaki tanımlar analiz edilecek. Dünya örnekleri incelenerek diğer kesimlerin de görüşleri alınarak alternatif tanımlar belirlenecek.

Taslaktaki bir diğer hedef ise Mesleki Sorumluluk Sigortası ile ilgili olacak. Özellikle hizmet sektöründeki kuaför, güzellik uzmanı gibi sanatkarların işlerini yaparken oluşabilecek olumsuz durumlar, mesleki sorumluluk sigortası klozları esnaf ve sanatkarların faaliyet gösterdiği meslekleri kapsamayabiliyor. Bu nedenle taslakta, bu mesleklerde çalışanların yüklü tazminatlarla karşı karşıya kalıp işlerini kaybetmelerine neden olabiliyor.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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