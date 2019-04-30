Meslek liseliye askerlikte kolaylık
Meslek liselerinde bu yıl yaşanan kontenjanların dolmaması Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Meslek liseli öğrencinin alanında istihdamını teşvik edecek uygulamalardan birisi de, alanında çalışan meslek liselinin askerlikte kolaylık sağlanması.
|30 Nisan 2019 08:35
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Liselere geçiş sistemi değişmesi sonrası, meslek liselerindeki kontenjanlarda çok sayıda boş kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinde kontenjanı doldurmak için geliştirdiği bazı projelerden birisi de meslek liselilere askerlikte kolaylık.
Özellikle meslek liseli öğrencilerin okuduğu alan ile ilgili elde ettiği istihdam olanağı askerlik nedeniyle kesintiye uğrayabiliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden elde edilen bilgilere göre Genel Kurmay'ın da sıcak baktığı ve alanlarında istihdam edilenlere askerlikte bazı kolaylık sağlayacak uygulamalar geliştirildiği öğrenildi.
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