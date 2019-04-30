Koruma skandalına soruşturma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde uğradığı saldırının ardından koruma zafiyeti olduğuna ilişkin önemli tespitler gün yüzüne çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta bir televizyon kanalında CHP liderine yapılan saldırı ile ilgili bilgi verirken "Kılıçdardoğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın? Ben bakacağım ama kendisi de baksın. Koruma işiyle mi ilgileniyorlar, başka işlerle mi meşguller bir baksın" demişti. Soylu'nun bu açıklamasının ardında İçişleri Bakanlığı'nın Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın yattığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kılıçdardoğlu'nun devletin tahsis ettiği resmi 18 koruması bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun şehnit cenazesine gittiği gün yanında sadece 4 korumanın bulunduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında diğer 14 korumanın o gün neden orada olmadığı araştırılıyor. Korumaların o gün kaçının izinli olduğu, kaçının görevde olduğu, görevli olan korumaların o gün olay yerine gidip neden gitmedikleri tek tek inceleniyor. Soruşturma tamamlandığında İçişleri Bakanlığı korumalarla ilgili gerekli idari ve yasal işlemlere başlayacağı belirtiliyor.