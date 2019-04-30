Koruma skandalına soruşturma
|30 Nisan 2019 09:27
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde uğradığı saldırının ardından koruma zafiyeti olduğuna ilişkin önemli tespitler gün yüzüne çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta bir televizyon kanalında CHP liderine yapılan saldırı ile ilgili bilgi verirken "Kılıçdardoğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın? Ben bakacağım ama kendisi de baksın. Koruma işiyle mi ilgileniyorlar, başka işlerle mi meşguller bir baksın" demişti. Soylu'nun bu açıklamasının ardında İçişleri Bakanlığı'nın Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın yattığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kılıçdardoğlu'nun devletin tahsis ettiği resmi 18 koruması bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun şehnit cenazesine gittiği gün yanında sadece 4 korumanın bulunduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında diğer 14 korumanın o gün neden orada olmadığı araştırılıyor. Korumaların o gün kaçının izinli olduğu, kaçının görevde olduğu, görevli olan korumaların o gün olay yerine gidip neden gitmedikleri tek tek inceleniyor. Soruşturma tamamlandığında İçişleri Bakanlığı korumalarla ilgili gerekli idari ve yasal işlemlere başlayacağı belirtiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'F-35 konusunda dayatmalara maruz kalıyor'
30 Nisan 2019 12:02
|Ulaştırma Bakanı: Türkiye, Avrupa'da 22'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi
30 Nisan 2019 11:52
|'İdari yargı, işlemleri hukuk içerisinde yapma zorunluluğunu getirir'
30 Nisan 2019 11:51
|Rusya'nın resmi kanalı FETÖ'nün Orta Asya yapılanmasının belgeselini yayınladı
30 Nisan 2019 11:24
|Cumhurbaşkanı'ndan 1 Mayıs mesajı
30 Nisan 2019 11:16
|'Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilim insanları yetiştirecek'
30 Nisan 2019 11:10
|Saadet Partili belediyenin 23 personeli işten çıkardığı iddiası
30 Nisan 2019 10:44
|OHAL Komisyonu İngilizce faaliyet raporu yayımlandı
30 Nisan 2019 10:43
|Yavaş: Halk Ekmek pidelerini 1 liradan satacağız
30 Nisan 2019 10:40
|'Genelge gönderildi, trafikte yaya önceliği denetimleri artırılacak'
30 Nisan 2019 10:09