Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,9600 5,9610 Avro 6,6670 6,6680 Sterlin 7,6890 7,7270 ANKARA ABD Doları 5,9250 5,9650 Avro 6,6200 6,6700 Sterlin 7,6070 7,7570

Dün yurt içinde açıklanan ekonomik güven endeksindeki yükselişe karşın sınırlı da olsa yükseliş eğilimini koruyan dolar/TL, günü yüzde 0,25 artışla 5,9478'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 5,9596 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,6670'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,7120'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi 0,1 artışla 1,1177, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2934 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 97,890 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile diplomatik ilişkilerin piyasaların gündeminde olduğuna işaret ederek, bu anlamda dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve ABD'den bir heyetin Suriye konusunda temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olmasının haber akışını hızlandırabileceğini bildirdi.

Yurt içinde, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile dış ticaret verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi mart ayı işsizlik oranı ve 1. çeyrek GSYH rakamlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Analistler, Enflasyon Raporu'nda TCMB'nin bu yıl sonuna ilişkin, orta noktası yüzde 14,6 olan, yüzde 11,9-17,3 bandındaki enflasyon tahmin patikasında değişiklik yapıp yapmayacağı ve PPK karar metnindeki değişikliğin piyasa tarafından "güvercin" olarak değerlendirilmesi konusunda Çetinkaya'nın yapacağı iletişimin takip edileceğini bildirdi.