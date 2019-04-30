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Arınç: Ak Parti'yi bugün ki gücünün 10 katına çıkarırız

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, "Zaman içerisinde değişimler olabiliyor. Bizde de arzu edilmeyen ayrılıklar, küskünlükler olabilir. Bunun telafisi çok kolay, Kolları bir sıvarız ki, AK Parti'yi bugünkü gücünün 10 katına ulaştırırız açıklaması yaptı.
 30 Nisan 2019 09:36
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Arınç: Ak Parti'yi bugün ki gücünün 10 katına çıkarırız

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, siyasetteki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, Süperhaber'den Hülya Okur'a konuştu. "AK Parti'de ayrışmayı bekliyor muydunuz çünkü 'Kurarken bu tür geçişlerin olacağını hiç düşünmedik' gibi bir ifadeniz oldu" sorusuna Arınç, şöyle cevap verdi:

"İşin doğasında varmış bu demek ki"

"Ayrılıklar olur da. Çok idealist, çok samimi, çok hasbi şeylerdi bunlar. Ama işin doğasında varmış bu demek ki. Fransız İhtilali'nde bile ihtilalciler sonradan birbirlerini yediler. Veya bir başka partide, bir başka toplulukta. Zaman içerisinde değişimler olabiliyor. Bizde de arzu edilmeyen ayrılıklar, küskünlükler olabilir. Bunun telafisi çok kolay, yeter ki bunu istesin" dedi.

Sohbetin devamında Okur'un yönelttiği sorular ve Arınç'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

"Yeniden bir araya geliriz mi diyorsunuz?"

-Nasıl olacaksa olur, siz bana söyleyin yeter ki. Kolları bir sıvarız ki, AK Parti'yi bugünkü gücünün 10 katına ulaştırırız.

"Kim nereye giderse gitsin biz AK Partiliyiz"

O çağrıyı Cumhurbaşkanına mı yapıyorsunuz?

-Hayır, sadece Cumhurbaşkanı değil, herkese. Ben halk ile birlikteyim. Sizden sonra Balıkesir'den, Tatvan'dan arkadaşlar gelecek. Biz burada Türkiye'yi, AK Parti'yi konuşuyoruz, kim nereye giderse gitsin biz AK Partiliyiz.

"Ben 50 yılın siyasetçisiyim"

O çağrıyı Cumhurbaşkanı yapmalı gibi mi görüyorsunuz? Abdullah Gül, Davutoğlu için...

-Başımızda o var. Hep bu isimler üzerinde kalmayalım. Ben 50 yılın siyasetçisiyim. İkinci kitapta 2001'den başlayacak, muhteşem 10 yıl ve ondan sonra 2011'den, Allaha ısmarladık dediğim güne kadar. Bestseller olacak o kitap.

"Önce kendimizi değiştireceğiz"

Böyle bir çağrı olursa katılımda aynı samimiyette olur mu?

"Bilmem, samimi bir çağrı olursa kim tarafından yapılacaksa arkadaşlarımın ben hiçbir zaman samimiyetinden şüphe etmiyorum ama bir şartım var, Allah Rad Süresi'nde diyor ki: Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Önce kendimizi değiştireceğiz yani yanlış giden bir şey varsa akılcı olarak bunu terk edeceğiz."
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